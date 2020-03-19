В Башкирии посетитель пожаловался на жилищников, спрятавшихся от клиентов и вируса

Накануне, 18 марта, стало известно, что в Салавате началась проверка деятельности ООО «Единый расчетный центр», сотрудники которого стали слишком активно защищаться от коронавируса. Подробности сообщил «Коммерсант».

Судя по всему, руководство центра поспешило перевести на дистанционную работу одно из своих подразделений. Это было сделано 13 марта.

Сотрудникам объявили, что новый порядок работы вводится для того, чтобы исключить контакты сотрудников с посетителями. Для посетителей вывесили объявление с номерами телефонов, по которым можно заказывать справку или уточнять необходимую информацию.

Справки посетители могли в специальной большой коробке, которую сотрудники центра выставили на столе в коридоре.

Проверка центра началась после того, как один из посетителей решил пожаловаться в полицию, решив, что персонал устроил себе выходной. Примечательно, что нужную справку посетитель в тот день все-таки получил.

В результате руководство центра обязали перейти на обычный режим работы, вдобавок туда прибыла проверка из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. На руководство центра был составлен протокол. Затем начальницу учреждения пригласили в следком.

Напомним, ни одного случая заражения коронавирусом в Башкирии пока не выявлено.