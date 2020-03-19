В Башкирии мошенники продали предприятию медицинские маски на 100 тысяч рублей

Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Предприимчивый руководитель одного из нефтекамских предприятий решил закупить для своих коллег медицинские маски. Заказал их на 100 тысяч рублей, но маски так и не получил. Позже выяснилось, что сайт запустили мошенники. Началась проверка.

В полиции предупредили, что в период пандемии коронавируса в мире и в нашем регионе могут участиться случаи с кибермошенничеством. Граждан просят быть внимательными.

Напомним, что ситуация с наличием медицинских масок в регионе действительно острая. Ранее глава минздрава Башкирии заявил, что в сеть государственных аптек Уфы поступили около 15 тысяч масок. В некоторых аптеках их раскупили буквально в считанные часы несмотря на то, что фармацевты продают маски не более пяти штук на руки. В некоторых госаптеках даже можно встретить очереди на их приобретение.