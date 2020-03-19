Суды Башкирии перешли на особый режим работы в связи с угрозой коронавируса
Ограничения коснулись судебных процессов и работы с гражданами.
Суды Башкирии ввели ограничения в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Это касается и Арбитражного суда, и Верховного. и районных, и мировых судов.
Как стало известно Медиакорсети, до 10 апреля включительно не будет проводиться личный приём граждан, перестанут принимать документы и канцелярии. Если нужно срочно подать документы, то это можно будет сделать только через электронные приёмные или можно отправить их по почте.
Доступ в здания судов людей, которые не являются участниками процессов, будет также пока запрещен.
При этом уточним, что рассмотрение срочных дел все-таки не прекратится. Более подробную информацию можно уточнит по телефону или на сайтах судебных инстанций.
Кстати, проанонсированное нами ранее рассмотрение апелляционных жалоб по делу об изнасиловании девушки-дознавателя решено перенести.
Примечательно, что ранее, в Салавате сотрудники одного из подразделений ООО «Единый расчетный центр» свели к минимуму общение с клиентами из-за угрозы коронавируса. Однако их заставили вернуться к работе в обычном режиме.