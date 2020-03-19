Секс-апелляция: Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу насильников в погонах

Сегодня, 19 марта, в Верховном суде Башкирии должна быть рассмотрена апелляционная жалоба осужденных по резонансному делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы. Информация об этом есть в расписании судебных процессов.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Кировском суде Уфы был вынесен приговор трем бывшим высокопоставленным сотрудникам полиции по обвинению в изнасиловании молодой девушки. Они были осуждены на сроки от шести до семи лет заключения.

Осужденные обжаловали приговор, по-прежнему настаивая на своей невиновности.

Примечательно, что приговор обжаловали и осужденные, и потерпевшая с ее адвокатом. Правда, как пояснила Медиакорсети адвокат Ирина Валиева, со стороны потерпевшей основные претензии вызвали два момента: во-первых, в тексте приговора были неточности в формулировках, во-вторых, осужденные до сих пор не лишены званий.

Напомним, изнасилование. по словам потерпевшей произошло в конце октября прошлого года в помещении отдела миграции Управления МВД России по Уфимскому району.