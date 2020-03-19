Радий Хабиров опубликовал у себя народную шутку жителей Башкирии

Известный плакат с надписью «Счастье работать дома» усилиями жителей Башкирии превратился в плакат с надписью «Счастье работать из дома». На фотографии глава региона изображен в медицинской маске.

Напомним, в Башкирии введен режим повышенной готовности. Его объявил сам глава республики. Жители региона могут звонить по вопросам профилактики коронавируса по телефону 8-800-555-49-43. Кроме того, в республике все ВУЗы и школы переходят на дистанционное обучение. Также из-за возможности распространения вируса массово отменяют концерты и мероприятия. Сегодня стало известно от администрации Уфы, что в столице Башкирии обрабатывают электротранспорт для профилактики коронавируса.