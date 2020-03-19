Президент допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

«Эти дополнения востребованы. Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения», – заявил российский Лидер. Также он заявил, что при необходимости голосование можно назначить на другой день, если возникнет такая необходимость. По словам Владимира Путина, в приоритете всегда будет здоровье россиян и их жизнь, пишет rns.online.

Напомним, 14 марта этого года президент подписал закон о поправкам к конституции. В нем говорится о том, что для их одобрения необходимо чтобы «за» проголосовали более 50% пришедших на участки.

Отмечается, что все отобранные правки были проверены Конституционным судом России.

17 марта Путин подписал закон о назначении всероссийского голосования по правкам в Конституцию на 22 апреля. На него будет вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».