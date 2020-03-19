Прежнему президенту Адвокатской палаты Башкирии предъявили обвинение

Сегодня, 19 марта, стало известно, что второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления следкома предъявил обвинение бывшему президенту Адвокатской палаты Башкирии. Как сообщается на сайте ведомства, Булат Юмадилов обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Уточняется также, что ему на время следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как следует из материалов дела, в декабре 2014 года Булат Юмадилов, будучи президентом Адвокатской палаты республики, принял решение заключить договор аренды помещения для размещения аппарата палаты. При этом обвиняемый скрыл от Совета Адвокатской палаты республики информацию о том, что помещение принадлежит его теще и, к тому же, нуждается в серьезном ремонте.

При этом назначенная за помещение арендная плата, как выяснило следствие, значительно завышена по сравнению со среднерыночной.

Следователи делают акцент на том, что данное решение было принято обвиняемым для обогащения членов своей семьи.

Таким образом члены Совета палаты приняли решение об аренде указанного помещения и проведении в нем ремонта на общую сумму свыше 3,7 млн рублей за счет бюджета организации.

При этом оказывается, что это случай не стал единственным. Через два года, в 2016 году, Булат Юмадилов аналогичным образом устроил по завышенной цене аренду еще одного помещения, также принадлежащего его теще.

В итоге с 2014 по 2019 годы аренда помещений по завышенной стоимости стоила бюджету Адвокатской палаты РБ свыше 5 млн рублей.

В информации следкома уточняется, что преступление было выявлено силами республиканского Управления ФСБ, которое продолжает осуществлять его оперативное сопровождение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Булат Юмадилов недавно подал в отставку в поста президента палаты, объяснив свое решение желанием лично участвовать в активном развитии адвокатуры республики на местах. При этом он остался первым заместителем нового руководителя данной структуры.