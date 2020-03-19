Почта России развивает курьерские сервисы

Именно поэтому крупные компании, работают ли они в финансовой сфере или же занимаются доставкой интернет-заказов и посылок, нацелены на то, чтобы сделать наше общение с ними максимально комфортным и быстрым. Почта России, например, значительно сократила время взаимодействия клиентов с оператором и сделала процесс отправки и получения посылок прозрачным, доступным и понятным. Об этом сообщает mk.ru.

Оформить и оплатить посылку можно самостоятельно, не прибегая к помощи оператора почтового отделения. Для этого необходимо лишь правильно упаковать вложение, заполнить все данные об отправлении и оплатить его через интернет. В этом случае останется только наклеить на коробку распечатанный бланк и без очереди сдать посылку в любом отделении почтовой связи. Процедура оформления и оплаты займет не больше пары минут.

Кроме того, курьерские сервисы Почты России позволяют отправить посылку фактически от порога до порога. После заполнения всех необходимых данных и оплаты посылки можно вызвать курьера, который заберет отправление и доставит его в отделение почтовой связи. Для этого в разделе «Вызов курьера» на сайте Почты России или «Курьер» в мобильном приложении нужно указать свой адрес, имя, номер телефона и время, удобное для передачи посылки курьеру. После заполнения анкеты вам позвонит оператор, подтвердит заявку, согласует время и сообщит стоимость услуги. В назначенное время курьер придет по вашему адресу и заберет посылку.