Отечественным учёным удалось выделить последовательность генома коронавируса
Российские ученые из НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева смогли установить полный геном коронавируса посредством изучения тестового материала одного из пациентов.
По словам главы института Дмитрия Лиознова, для понимания коронавируса необходимо проводить быстрый генетический анализ материалов. Он заявил, что на этом этапе нужно понять, как вирус меняется и распространяется на территории страны, сообщает rosminzdrav.ru.
Эти исследования могут помочь в создании препаратов для противодействия болезни, сообщили в newia.ru.
К этому моменту результаты работы отечественных специалистов направили в международную базу данных EpiCoV GISAID. Этими сведениями теперь сможет оперировать Всемирная организация здравоохранения.
К нынешнему дню на территории Российской Федерации зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом, а в мире их зафиксировано свыше 200 тысяч. В провинции КНР Хубэй, которая стала источником пандемии, были заражены свыше 80,9 тысячи человек. Но последние данные указывают, что более 70 тысяч человек уже выздоровели, а новых случаев заражения нет.
В общей сложности от коронавируса в мире погибли 8845 человек. Из 33 зараженных, которых зафиксировали в России на сегодня, 31 человек находится в столице.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что местная система здравоохранения исполняет все рекомендации международной организации и готова сдержать пандемию.