Одноклассники собрали онлайн-экскурсии из закрывшихся на карантин музеев

На портале об искусстве «Мы в музей», созданном соцсетью в прошлом году, теперь доступны виртуальные прогулки по постоянным и временным экспозициям из Государственного Эрмитажа, ГМИИ им Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», ВДНХ и других российских музеев.

Отправиться на экскурсию по недавно открывшейся выставке «Тату» в Пушкинском, изучить «сверхчувственное» мистическое искусство в «Гараже» или побродить по кураторским павильонам на юбилейной выставке «ММОМА 99/19» можно, зайдя в раздел «Онлайн-экскурсии» на портале «Мы в музей». На странице доступен переход в раздел «Видео» в официальных группах музеев в ОК: для просмотра экскурсий регистрация в соцсети необязательна.

Онлайн-экскурсии из музеев можно также найти в самой соцсети, на видеоплатформе ОК, по хэштегам #культурнаявесна и #мывмузей.

ОК регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным максимально широкой аудитории. В условиях, когда большое число людей вынуждено находиться в самоизоляции или работать из дома из-за распространяющегося вируса, а музеи закрывают двери из соображений безопасности, ОК делают все возможное, чтобы обеспечить людям доступ к образованию и культуре.