Лица Победы. Павел Вербин: Под сильным огнем противника поднял взвод в атаку

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Вербин Павел Федорович. 1923 года рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях за деревни Твердохлебова и Расковка 17-18 декабря 1942 года лично уничтожил 5 немцев, под сильным пулеметным огнем противника поднял взвод минометчиков в атаку и первым вошел в деревню.

Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил отвагу и мужество 13 декабря 1943 года. В районе станции Куцовка немцы перешли в контратаку, товарищ Вербин под сильным артиллерийско-минометным огнем навел на цель свой миномет и открыл ураганный огонь по противнику, немцы не выдержали и отступили назад. Контратака противника была отбита».

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