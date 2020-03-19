«Единая Россия» и ОНФ создали центр помощи гражданам в связи с пандемией

Как пишет сайт «Единой России», на открытии центра присутствовали секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша.

«Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров - оказание помощи людям, которые оказались в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам. Для этого мы объединяем усилия и с волонтерами-медиками ОНФ, и с «Волонтерами Победы» на базе общественных приемных партии», - сказал Турчак и добавил, что в скором времени подобные штабы появятся во многих регионах РФ. Об этом пишет kursdela.biz.

По словам Кузнецова, у «Единой России» есть большое количество представителей и первичных отделений, а у ОНФ – много волонтеров, которые хотят помогать пожилым людям.

Кузнецов отметил, что все волонтеры настроены на работу. Уже запущен единый кол-центр, который принимает звонки от людей старшего возраста.

По словам Шапши, Калужская область перешла на режим повышенной готовности – в регионе создан штаб, который будет бороться с распространением коронавируса.

Волонтерские центры «Единой России» и ОНФ призваны оказывать помощь россиянам, которые входят в группы риска, - ветеранам ВОВ, пожилым людям, одиноким пенсионерам. К каждому центру будет закреплена мобильная бригада волонтеров, которые при необходимости займутся доставкой лекарств, продуктов питания и вещей.