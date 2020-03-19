Дюртюли открыли современную детскую поликлинику

Поликлинику удалось построить благодаря федеральной программе «Развитие детского здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость нового медучреждения составляет 300 млн руб., из республиканского бюджета было направлено около 198 млн руб.

До этого детская поликлиника располагалась на первых этажах жилого дома, не хватало врачебных кабинетов. В Дюртюлинском районе проживают более 13 тыс. детей.

В минздраве РБ рассказали, что здание поликлиники (4 этажа, 6,5 тыс. кв. м) строили почти два года. В новом здании соблюдены условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями: наружные лестницы входов дублируются пандусами, на каждом этаже имеются специальные детские санузлы. Интерьер выполнен в нежных тонах, установлена удобная мебель. Для маленьких пациентов работает дневной стационар, есть игровая комната, комната для кормления. Всего к поликлинике прикреплено 12469 детей, их них 458 до года.

Пресс-служба Минздрава РБ уточняет, что на первом этаже расположены вестибюль с регистратурой, помещения неотложной медицинской помощи, кабинеты рентгена и травматолога. На втором этаже — кабинеты педиатров, на третьем — консультативно-диагностическое отделение, на четвертом — диагностические лаборатории, зал лечебной физкультуры и конференц-зал на 40 мест. В подвальном этаже располагаются технические помещения и гардеробы персонала поликлиники.

— Тут просторные, светлые кабинеты, есть игровая комната, дневной стационар. Что немаловажно, в поликлинике раздельные входы для температурящих пациентов, чтобы не заражать других деток. Это обязательное требование для современного медучреждения, — подчеркнул глава РБ Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Также руководитель республики отметил, что в этом году в Дюртюли приедут на работу два молодых педиатра — выпускника БГМУ. В качестве поддержки каждый из них получит по 1 млн руб. Радий Хабиров подчеркнул, что проблема нехватки врачей существует не только в Дюртюлях, но последовательно решается: с появлением современных медицинских центров желающих работать в них становится больше.