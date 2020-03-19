Дистанционная услуга. Как отправлять письма и посылки не выходя из дома

Отправить посылку близким или родственникам или же получить заказ из интернет-магазина уже можно без ожидания и очередей в почтовом отделении. Все можно оформить через интернет. Для этого на сайте или в мобильном приложении Почты России нужно зайти в раздел отправки, заполнить данные адресата и вес посылки (можно приблизительный — в отделении его проверит оператор) и оплатить отправление онлайн. Полученный бланк, на котором уже есть трек-номер для отслеживания, нужно распечатать и приклеить к упаковке с отправлением. Остается только убедиться, что вложение надежно упаковано и отнести посылку в любое отделение почтовой связи и без очереди передать оператору, пишет aif.ru.

Если же сходить на почту нет возможности, курьер заберет вашу посылку и доставит ее в отделение. Для его вызова после заполнения всех данных отправления и оплаты нужно перейти в соответствующий раздел на сайте или в мобильном приложении Почты России. В форме нужно указать свой адрес, имя, номер телефона, желаемую дату и время приезда курьера. После этого позвонит оператор и подтвердит заказ услуги. Курьер заберет упакованную посылку.

Налажена и оперативная система уведомления получателя о прибытии отправления. Соответствующее сообщение появится на экране отслеживания посылки в мобильном приложении или на сайте почты. Там же адресат сможет выбрать опцию курьерской доставки посылки на дом.