10-летний мальчик из Башкирии примет участие в федеральном шоу

О талантливом ребенке рассказали на портале «Культурный мир Башкортостана». По информации портала, Алан Хадеев стал коллекционировать и собирать часы, когда ему было три года. Именно в том возрасте он собрал и разобрал свой первый экспонат.

В настоящий момент в коллекции мальчика собрано около 400 экземпляров, имя Алана известно среди коллекционеров по всему миру.

«Вначале он просто заинтересовался часами, разбирал и собирал. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Мы начали показывать ему старые семейные часы. А у него получалось их починить. Затем ему приносили больше часов наши друзья, знакомых, и коллекция стала формироваться», – рассказал папа Алана Ильшат.