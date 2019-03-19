Законопроект о «22-й кнопке» для муниципальных телеканалов внесен в Госдуму

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин с группой депутатов и сенаторов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о закреплении за муниципальными обязательными телеканалами 22-й кнопки телевизионного пульта, сообщила пресс-служба комитета.

«Переход на цифровые стандарты телевизионного вещания является революционным изменением качества российского медийного пространства, которое по значимости можно сравнивать с электрификацией страны в начале прошлого столетия. Зрители получают телетрансляции существенно более высокого качества. Вместе с тем, в условиях перехода на цифру необходимо сохранять доступ телезрителя к актуальному местному контенту. С этой целью был принят «закон о 21-й кнопке», который позволил популярным каналам регионов остаться в сетях кабельного вещания. Однако как показала практика, подобные меры поддержки необходимы еще и муниципальным телеканалам», — приводятся в сообщении слова Левина.

Напомним, год назад президент Владимир Путин по итогам медиафорума, на котором выступила тогда еще директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова, поручил правительству рассмотреть целесообразность определения общедоступного телеканала для каждого муниципального образования и его трансляции на 22-й кнопке. Как отмечал ответственный секретарь Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Роскомнадзора Максим Виноградов, интерес к закреплению «22-й кнопки» проявляют более 150 городов.

Председатель совета директоров медиа-холдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов уже прокомментировал внесение законопроекта в Госдуму на своей странице в Facebook. По его словам, после перехода телевидения на «цифру» муниципальные телеканалы вроде «Всей Уфы» оказались «на каких-нибудь 166-ых кнопках, где их - поди отыщи». «Журналисты часто работали впустую, а жители были лишены информации о том, что делается у них в городах. Несколько лет «бодания», обращений во все инстанции, начиная с президента страны - и решение все же принято. Теперь муниципальное телевидение будет по всей стране на 22-ой кнопке», - выразил уверенность Мурзагулов.