Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
В Уфе в микрорайоне Колгуевский построят новую детскую поликлинику
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
748493 cu833 556

В Уфе в микрорайоне Колгуевский построят новую детскую поликлинику

Сегодня, 09:04ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
Читайте
также
Вместе мы можем спасти малыша Сашу
Местечковость, помноженная на невежество: Почему Нуреева не ценят в Уфе
Кредиторы требуют у матери погибшего солдата из Башкирии вернуть долги сына