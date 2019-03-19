В Уфе в микрорайоне Колгуевский построят новую детскую поликлинику

Сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в мэрии Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о том, что в столичном микрорайоне Колгуевский будут построены новая детская поликлиника и женская консультация.

Напомним, открытия филиала детской поликлиники на улице Амантая жители микрорайона Колгуевский ждали несколько лет. Капитальный ремонт в здании начали еще в 2014 году. Но завершить реконструкцию в установленные сроки не удалось. Работы были выполнены некачественно, а повторный ремонт компания сделать не смогла. В ноябре прошлого года ситуацию под контроль взял Радий Хабиров и распорядился форсировать работы. В итоге поликлиника открылась даже раньше установленного срока.