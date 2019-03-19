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В Уфе объявлен конкурс имен для новорожденных медвежат
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в Сибае100 лет Башкирии
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В Уфе объявлен конкурс имен для новорожденных медвежат

Сегодня, 10:11ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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