В Уфе объявлен конкурс имен для новорожденных медвежат

Сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин внес забавную нотку в обсуждение городских проблем, объявив о начале конкурса имен для медвежат, которые родились недавно в столичном вольерном хозяйстве.

- В нашем вольерном хозяйстве ежегодно рождаются 4-5 медвежат. При этом уфимские медведи пользуются популярностью, их охотно берут цирки и зоопарки, - сообщил глава города собравшимся чиновникам.

Он предложил всем горожанам принять участие в конкурсе и придумать имена для лохматых малышей. Свои варианты можно отправлять в группу администрации Уфы в социальных сетях. Отбором наиболее удачных или популярных потом займется заместитель главы Алина Сулейманова.