В Уфе объявлен конкурс имен для новорожденных медвежат
Маленькие питомцы появились на свет в столичном вольерном хозяйстве.
Сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин внес забавную нотку в обсуждение городских проблем, объявив о начале конкурса имен для медвежат, которые родились недавно в столичном вольерном хозяйстве.
- В нашем вольерном хозяйстве ежегодно рождаются 4-5 медвежат. При этом уфимские медведи пользуются популярностью, их охотно берут цирки и зоопарки, - сообщил глава города собравшимся чиновникам.
Он предложил всем горожанам принять участие в конкурсе и придумать имена для лохматых малышей. Свои варианты можно отправлять в группу администрации Уфы в социальных сетях. Отбором наиболее удачных или популярных потом займется заместитель главы Алина Сулейманова.
Одними из первых имен для зверят, которые были предложены горожанами сразу после оперативки, стали Ирек и Ульфат, судя по всему в честь предыдущего и нынешнего мэров башкирской столицы. Правда, это предложение провисело в соцсетях недолго и потом исчезло.