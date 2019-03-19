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В Башкирии ищут пострадавших от кредитного кооператива «Богатта»
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в Сибае100 лет Башкирии
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В Башкирии ищут пострадавших от кредитного кооператива «Богатта»

Сегодня, 11:44ОбществоЗлата ЗуковичФото: Mkset.ru
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