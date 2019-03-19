В Башкирии ищут пострадавших от кредитного кооператива «Богатта»

Выявлен многоэпизодный факт хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием руководителем кредитно-потребительского кооператива «Богатт», в том числе с привлечением средств из фонда государственной материальной поддержки «Материнский семейный капитал», сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива возбуждено и расследуется уголовное дело за мошенничество.