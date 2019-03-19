В Башкирии ищут пострадавших от кредитного кооператива «Богатта»
Сегодня, 11:44ОбществоЗлата ЗуковичФото: Mkset.ru
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На руководителя кредитно-потребительского кооператива возбуждено уголовное дело.
Выявлен многоэпизодный факт хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием руководителем кредитно-потребительского кооператива «Богатт», в том числе с привлечением средств из фонда государственной материальной поддержки «Материнский семейный капитал», сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
В отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива возбуждено и расследуется уголовное дело за мошенничество.
Потерпевшие от противоправной деятельности руководства кооператива могут обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии по телефону: (347) 279-38-92.
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