Сегодня начинаются выплаты вкладчикам уфимского Роскомснаббанка

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщило, что сегодня, 19 марта, начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам Роскомснаббанка (бывший Башкомснаббанк).

Прием заявлений и выплаты будут осуществляться через Сбербанк и Уралсиб, действующих за счет АСВ в качестве банков-агентов. Вкладчиков распределили по банкам в зависимости от места жительства, категорий и начальных букв их фамилий. Каждый из банков уполномочен проводить выплаты только определенной группе.

Чтобы определить свой банк-агент, клиент Роскомснаббанка может воспользоваться сервисом. Получить возмещение можно в 43 городах страны и населенных пунктах.

За выплатами могут обратиться 32,5 тыс. вкладчиков Роскомснаббанка. Из них 623 индивидуальных предпринимателя, сумма выплат которым оценивается в 92 млн рублей, и 917 вкладчиков-юридических лиц - 213,5 млн рублей.