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«Поколение М» приглашает: В Башкирии объявлен конкурс юных дизайнеров
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в Сибае100 лет Башкирии
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«Поколение М» приглашает: В Башкирии объявлен конкурс юных дизайнеров

Сегодня, 15:24ОбществоТатьяна МайороваФото: МТС
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