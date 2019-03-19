«Поколение М» приглашает: В Башкирии объявлен конкурс юных дизайнеров

Всероссийский творческий благотворительный проект МТС «Поколение М» совместно с кафедрой технологии и конструирования одежды ИЭС УГНТУ заявили о старте специального конкурса для юных дизайнеров. Как сообщили организаторы творческого состязания, победители его регионального этапа будут приглашены на мастер-класс и fashion-шоу от известного российского кутюрье Игоря Гуляева, который скоро пройдет в Уфе.

К участию в конкурсе приглашаются юные жители Башкирии в возрасте от 11 до 18 лет. От них требуется проявить вдохновение и нарисовать модный эскиз, который нужно будет потом загрузить на сайт проекта «Поколение М» в разделе конкурсов MTS-FASHION . Там же можно ознакомиться с мастер-классами от ведущих дизайнеров Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева, Даши Гаузер и Юлии Далакян.

Организаторы уточнили, что работы для регионального этапа конкурса будут приниматься вплоть до 4 апреля 2019 года. Победителей состязания юных дизайнеров будут выбирать из тех участников конкурса «Поколения М» в fashion-номинации, которые успеют опубликовать свои работы к этой дате.

Авторов самых лучших работ пригласят на мастер-класс от известного российского дизайнера Игоря Гуляева, который будет 9 апреля в Уфе, а также на крупнейшее мероприятие «Fashion Day Поколения М», его проведение намечено на 10 апреля этого года в ВДНХ-Экспо в Уфе.

Важно, что все загруженные в рамках регионального конкурса работы будут рассмотрены жюри в рамках федерального конкурса дизайнеров, который будет проходить до 31 мая. Таким образом они будут бороться за главные призы проекта - стажировку в лучших российских Домах моды.

Напомним, в прошлом году победительницы конкурса «FashionПоколение-2018» сестры Алтынай и Кумисай Шариповы из Оренбургской области проходили стажировку у мэтра российской моды в Модном доме дизайнера Игоря Гуляева, а 14-летняя Елизавета Рослик из Владивостока смогла получить уроки мастерства у известного российского кутюрье Юлии Далакян.

Для справки

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» был придуман и реализуется компанией МТС, с целью объединить идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта - сайте «Поколение М», в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram – талантливые ребята могут ознакомиться с мастер-классами от таких российских звезд, как модельер Вячеслав Зайцев, музыкант Диана Арбенина, певица и композитор Полина Гагарина, режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян и многие другие. При этом прятные сюрпризы ожидают не только юных дизайнеров, но и пользователей соцсетей, которые будут активно голосовать за выложенные работы, делать «лайки» и «репосты», они получат баллы и таким образом пополнят общий благотворительный счет, который обновляется на главной странице сайта проекта в режиме реального времени.