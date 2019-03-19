На грани коллапса: в Уфе вновь заявили о неготовности к мусорной реформе

На встрече регоператоры рассказали о проблемах со своей точки зрения, а предприниматели попросили пересмотреть нормативы.

Накануне в Уфе состоялся круглый стол о ходе мусорной реформы. В мероприятии приняли участие регоператоры всех четырех зон, заместитель министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов, представитель природоохранной прокуратуры Башкирии Рунар Шайхутдинов и эксперты ОНФ.

Перевозчики и подрядчики готовы отказаться

Круглый стол о ходе мусорной реформы в республике состоялся по инициативе местного штаба ОНФ. Открывая мероприятие, сопредседатель регионального штаба ОНФ Денис Мусин сообщил, что необходимость в диалоге назревала давно.

- В рамках сегодняшнего диалога нам необходимо попытаться понять, что происходит, выслушать все стороны. По итогам мы могли бы выработать определенные рекомендации. Мы видим, что у нас существуют проблемы с инфраструктурой – необходимы контейнеры, площадки, полигоны. Соответственно, вопрос стоит о тарифах, об их прозрачности. Отдельная проблема у нас касается малого и среднего предпринимательства, - отметил он.

По словам координатора тематической площадки ОНФ "Экология" в РБ Мурада Шафикова на деятельность всех четырех регоператоров поступает шквал жалоб.

- Есть сигналы не только от населения, но и от подрядчиков, которых вы нанимаете, от перевозчиков. Они готовы отказаться от сотрудничества. Все это близко коллапсу, поэтому надо эти вопросы также поднимать и обсуждать, - сообщил он.

Регоператоры назвали проблемы

По словам директора ООО «Дюртюлимелиоводстрой», регоператора зоны №2 Евгения Юдинцева, основная проблема, с которым сталкиваются они – это отсутствие актуальной базы данных.

- На актуализацию базы данных мы тратим большое количество времени и сил. Большое количество нестыковок происходит именно по этой причине – и по количеству потребителей, и по количеству сумм начисления. То, что касается подрядчиков, мы находим понимание, но насколько хватит их ресурсов, чтобы продолжать работать – неизвестно. Мы сейчас привлекаем кредитные средства. Призываем глав администраций, чтобы они доносили до населения информацию. Население должно платить по факту, - рассказал он.

По словам Евгения Юдинцева, регоператоры пока не готовы сказать точную цифру по расходной части, так как в этой ситуации пока еще есть достаточно много скрытых и непонятных моментов. К тому же регоператоры утверждают, что не во все населенные пункты они еще доехали. Это связано с тем, что не везде в республике еще установлены контейнера. "С установкой контейнеров расходная часть уменьшится, так как одно дело собирать мешковым способом, другое – вывозить с определенной площадки", - подчеркнул он.

В зоне №2 также работают по оптимизации логистических путей.

- Сначала мы считали, что нужно вывозить через определенные населенные пункты, а сейчас понимаем, что нужно по-другому. Поэтому говорить о каких-то расходных частях будет актуально, когда пройдет первый квартал, ближе к маю. Пока мы работаем в рамках тарифа, - рассказывает Евгений Юдинцев. Регоператор зоны №2 охватил 85 процентов жителей зоны, однако процент оплаты "достаточно низкий".

По словам Евгения Юдинцева, проблему с неактуальной базы данных можно решить только с помощью постоянной работы с населением, своевременного донесения информации.

Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала о нескольких случаях в республике, когда сельчанам присылали квитанции на умерших людей.

Другие присутствующие на круглом столе регоператоры поддержали слова Евгения Юдинцева, а также рассказали о других проблемах. Выяснилось, что низкий процент оплаты, автомобили, припаркованные возле контейнеров, неочищенные дороги также мешает нормальной работе по вывозу мусора. Отдельное внимание было уделено на несоответствующую действительности стоимость услуги 35-70 рублей, хотя в среднем реальный тариф составляет 95 рублей.

Предприниматели просят пересмотреть нормативы

Выступившая от имени предпринимателей республики член регионального штаба ОНФ Светлана Халфина попросила пересмотреть условия вывоза мусора для образовательных учреждений, а также для предпринимателей. По ее словам, в этих сферах необходимо сделать перерасчеты, так как в некоторых учреждениях было отмечено увеличение стоимости за вывоз мусора на 380 процентов (5 раз).

Светлана Халфина считает, что необходимо экономически обосновать стоимость услуги и ее возможное повышение.

- Предприниматели умеют считать свои деньги. Они и промышленные отходы продают, и картон, и полиэтелен. Поэтому у них остается незначительное количество мусора, особенно это касается офисных помещений. Мы знаем о случаях, когда предприниматели не могут заключить больше месяца договора – начинают требовать проект, инвентаризацию и паспорта отходов. Я к тому, что на сегодняшний день не совсем понятно и прозрачно заключение договора для юридических лиц. Огромные расхождения – у кого по данным прошлого года считают, у кого на 380% дороже, - рассказала она.

По словам общественницы, предприниматели предлагают произвести пересмотр действующих нормативов, чтобы оплата производилась за фактический объем оказанной услуги. Также Халфина считает, что транспорт перевозчиков необходимо оборудовать средствами измерения.

На круглом столе также отметили, что для некоторых сфер предпринимательства, к примеру, для представителей парикмахерских услуг, все еще не выработаны нормативы. По этой причине регоператоры отказываются с ними работать.

Прокуратура готова принять комплекс мер

На круглом столе присутствовал межрайонный природохранный прокурор Башкирии Рунар Шайхутдинов. Выслушав всех выступающих, он отметил, что прокуратура в свою очередь готова прийти на помощь.

Одна из проблем, с которыми столкнутся региональные операторы – это закрытие дорог для грузовых машин с 1 апреля. Регоператоры потерпят потери только в одной зоне в размере около 15 млн рублей. Прокурор заявил, что готов подготовить комплекс мер.

Рунар Шайхутдинов также попросил всех четырех регоператоров подготовить предложения с указанием всех крупных проблем с примерами. Он также отметил, что есть решение по актуализации базы данных – прокуратура может запросить сведения у управляющих компаний. В жилищном кодексе прописано, что это не является персональными данными.

- Мы все заинтересованы в том, чтобы реформа работала. Можем инициировать внесение изменений в законодательство, чтобы упростить вам жизнь. Про машины тоже пропишите. Мы готовы подключиться, - подчеркнул Ринар Шайхутдинов.

Справка

Мусорная реформа в России началась с 1 января 2019 года.

Цель мусорной реформы - формирование современной, экологически безопасной отрасли, создание объектов инфраструктуры, в том числе высокотехнологичных предприятий по сбору, сортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также ликвидация несанкционированных свалок отходов и предотвращение образования новых.

Республика поделена на четыре зоны, в каждом из них работает по одному регоператору. Зона №1 - МУП «Спецавтохозяйство по уборке города" (центр и восток республики), зона №2 - ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (север), зона №3 - ООО "Эко-сити" (южные районы), зона №4 - ООО "Экология Т" (западные районы) и ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (г.Межгорье).