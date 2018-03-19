В Башкирии выросли выплаты по «больничным»

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По данным Фонда социального страхования РФ по Башкирии, в 2017 году на «больничные» ушло 5,1 млрд рублей, что больше на 8 процентов, чем в прошлом году.
Специалисты отмечают, что рост произошел не потому, что люди стали чаще болеть, а в связи с увеличением заработной платы.
В республике на «больничный» в среднем уходили на 11,4 дней.
В 2017 году жители Башкирии стали участниками проекта «Электронный листок трудоспособности». На сегодня уже около 10 тысяч граждан явлются пользователями этого проекта.
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