В Башкирии суд взыскал 750 тысяч рублей за смерть пациента от грыжи

Верховный суд Башкирии утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы о взыскании компенсации в сумме почти 750 тыс. рублей в пользу семьи скончавшегося в больнице пациента.

Как следует из материалов дела, в январе 2015 года в Ишимбайской центральной районной больнице 76-летнему мужчине была экстренно проведена операция по удалению грыжи, после которой возникли осложнения. Из-за этого врачи вынуждены были провести ещё три операции, в ходе которых врачи допустили новые ошибки. Спасти пожилого пациента так и не удалось, и спустя несколько дней пациент скончался.

Судмедэксперты пришли к выводу, что причинами смерти мужчины послужили, в том числе и так называемые дефекты оказания медицинской помощи.

Семья погибшего обратилась в суд с иском о взыскании с медицинского учреждения компенсации морального вреда и расходов на погребение умершего. Однако ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке.