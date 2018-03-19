В Башкирии суд взыскал 750 тысяч рублей за смерть пациента от грыжи
Трагедия произошла в Ишимбайской центральной районной больнице.
Верховный суд Башкирии утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы о взыскании компенсации в сумме почти 750 тыс. рублей в пользу семьи скончавшегося в больнице пациента.
Как следует из материалов дела, в январе 2015 года в Ишимбайской центральной районной больнице 76-летнему мужчине была экстренно проведена операция по удалению грыжи, после которой возникли осложнения. Из-за этого врачи вынуждены были провести ещё три операции, в ходе которых врачи допустили новые ошибки. Спасти пожилого пациента так и не удалось, и спустя несколько дней пациент скончался.
Судмедэксперты пришли к выводу, что причинами смерти мужчины послужили, в том числе и так называемые дефекты оказания медицинской помощи.
Семья погибшего обратилась в суд с иском о взыскании с медицинского учреждения компенсации морального вреда и расходов на погребение умершего. Однако ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке.
Верховный суд республики отклонил доводы медиков об уменьшении суммы выплат и оставил ранее принятое решение в силе.