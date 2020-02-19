Врач рассказал об опасностях хронического недосыпа

Об этом он рассказал 19 февраля, сообщает газета «Известия».

Дорохов подчеркнул, что сон необходим для того, что «ремонтировать» организм. Если много ночей подряд такого «ремонта» не происходит, начинаются проблемы - диабет, ожирение, сбой в работе сердца и других органов.