Врач рассказал об опасностях хронического недосыпа

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По словам заведующего лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимира Дорохова, систематический недостаток сна может нанести непоправимый ущерб здоровью.
Об этом он рассказал 19 февраля, сообщает газета «Известия».
Дорохов подчеркнул, что сон необходим для того, что «ремонтировать» организм. Если много ночей подряд такого «ремонта» не происходит, начинаются проблемы - диабет, ожирение, сбой в работе сердца и других органов.
Врач добавил, что популярные истории о высокой работоспособности при условии малого количества сна у некоторых исторических личностей могут быть мифом. Речь идёт о Наполеоне Бонапарте, Леонардо да Винчи, Александре Македонском и других.
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