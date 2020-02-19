ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения

Изменились дизайн и навигация: в первой вкладке объединились ленты новостей и рекомендаций, во второй — мини-приложения, VK Pay, сообщества и стриминговые сервисы. Далее расположились вкладки для общения и поиска друзей, а также профиль — для публикации новых материалов.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«Мы ставим перед собой цель быть главным приложением в России и СНГ — чтобы каждый мог с его помощью решить любую свою задачу. Масштабное обновление отвечает потребностям нашей аудитории и показывает, каким мы видим будущее ВКонтакте в ближайшие несколько лет. Через новый дизайн мы закладываем фундамент для развития всей экосистемы ВКонтакте».

Тестирование свежей версии началось в октябре 2019 года. Чтобы включить её на своём телефоне, нужно было найти и отсканировать особый QR-код. ВКонтакте разместила его в Москве и Санкт-Петербурге: на улицах, в торговых и бизнес-центрах, а также в трейлерах перед киносеансами. Количество сканирований достигало шести в секунду.

Спустя три месяца VK предложила оценить приложение первым 100 тысячам пользователей, которые обновили его по QR-коду. 71% проголосовавших отметили, что новая версия им нравится больше, чем прежняя.

Приложение VK уже обновилось у части пользователей. В ближайшие недели новая версия станет доступна всем.

Михаил Лихачёв, ведущий дизайнер ВКонтакте:

«В VK можно делать всё, чтобы решать повседневные задачи, общаться, отдыхать и самовыражаться — это настоящее суперприложение. Только в прошлом году Команда ВКонтакте запустила больше 200 продуктовых новинок. Чтобы органично их вписать, мы переработали структуру всего приложения и расставили акценты — теперь всё располагается логично и на своих местах».

Дизайн и навигация

Из приложения пропали лишние разделители, громоздкие синие шапки, были обновлены иконки и шрифты. Это помогает сфокусироваться на общении и контенте. Пять обновлённых вкладок внизу экрана предоставляют доступ к самым важным разделам: «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья», «Профиль».

«Новости»

Здесь собраны истории и записи от друзей, а также публикации сообществ. Достаточно смахнуть влево, чтобы перейти в раздел «Интересное». В нём — рекомендованные материалы. Во вкладке «Для Вас» — посты, подобранные по интересам пользователя. Рядом — медиа «Фокус» от ВКонтакте, а также тематические ленты, которые вместе с алгоритмами составляют отдельные редакции из пользователей-экспертов в своих категориях.

Кроме того, из вкладки «Новости» можно открыть камеру ВКонтакте, чтобы снять историю, включить прямой эфир или отсканировать QR-код.

«Обзор»

Вторая вкладка приложения стала проводником по сервисам ВКонтакте. Здесь расположены «Сообщества», VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы — «Музыка», «Видео», «Трансляции» и «Подкасты». Именно отсюда можно включать треки, управлять подписками и сообществами, покупать товары, смотреть погоду, заказывать такси или доставку еды.

ВКонтакте тестирует несколько вариантов вкладки «Обзор», выбирая тот, с помощью которого пользователи смогут решать как можно больше своих повседневных задач. Сейчас на платформе VK Mini Apps — 13 тысяч активных мини-приложений, а пользуются ими 23 миллиона человек в месяц.

«Друзья»

Этот раздел находится рядом с «Сообщениями». В нём можно принимать новые заявки, искать друзей и добавлять их по QR-коду. Во вкладке также отобразится, если у кого-то из знакомых сегодня день рождения — отправить подарок этому человеку можно будет одним касанием.

«Профиль»

Как и прежде, в своём профиле можно посмотреть опубликованные материалы и отредактировать любую информацию. Теперь же делиться самым важным стало легче — кнопки для создания историй, записей и трансляций расположились прямо под рукой. Также из вкладки «Профиль» с помощью смахивания можно быстро перейти к настройкам, закладкам и документам или включить тёмную тему.

Профили других пользователей тоже выглядят по-новому: появилась возможность быстро им позвонить, отправить деньги или подарок, подписаться на уведомления о новых записях и трансляциях. Кроме того, блок со свежими фотографиями стал крупнее — последние снимки теперь на самом виду.