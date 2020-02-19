В «Тантане» открывается рюмочная

Всё для застолья теперь и в Чесноковке под Уфой.
22 февраля крупнейший производитель алкогольной продукции России «Башспирт» открывает в столице очередной фирменный магазин. «Тантана» распахнет двери для покупателей ТК «Тан» в коттеджном поселке Чесноковка Кировского района Уфы. В честь открытия магазина посетителей ждет масштабный праздник: дегустация продукции, розыгрыши подарков, презентация обновленного флагманского бренда «Башспирта» — водки «Дикий мед» с настоящим парадом башкирских пчел.
«Мы уверенно наращиваем темпы присутствия «Тантаны» в Уфе, создавая при этом лучшие предложения для наших покупателей, — отмечают в пресс-службе «Башспирта». — Среди наших торговых точек есть свои флагманы, к примеру, люксовый магазин алкоголя в самом сердце города на Ленина 31. Уфимцы уже заметили, как преобразился знакомый им на протяжении многих лет маркет на 50 лет Октября 7. И вот в феврале мы открываем «Тантану» в Чесноковке. Это абсолютно новый, особенный формат. В магазине будет работать рюмочная, где каждый покупатель сможет культурно выпить и хорошо провести время».
В «Тантане» широко представлена не только продукция компании «Башспирт», но и вина со всего мира. Ассортимент предложен одним из ведущих импортеров — компанией «MBG Wine». Партнер известных винных домов из Франции, Италии, Испании, Нового Света и России, «MBG Wine» поставляет на российский рынок марки шампанского Laurent-Perrier, Taittinger, вина Antinori, Louis Jadot, Cune, Allegrini, Cusumano и другие признанные бренды.