В «Тантане» открывается рюмочная

«Мы уверенно наращиваем темпы присутствия «Тантаны» в Уфе, создавая при этом лучшие предложения для наших покупателей, — отмечают в пресс-службе «Башспирта». — Среди наших торговых точек есть свои флагманы, к примеру, люксовый магазин алкоголя в самом сердце города на Ленина 31. Уфимцы уже заметили, как преобразился знакомый им на протяжении многих лет маркет на 50 лет Октября 7. И вот в феврале мы открываем «Тантану» в Чесноковке. Это абсолютно новый, особенный формат. В магазине будет работать рюмочная, где каждый покупатель сможет культурно выпить и хорошо провести время».