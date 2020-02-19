В Перми колледж имени Славянова будет отреставрирован за 500 млн рублей

Подрядчик должен будет выполнить работы в течение трех лет, пишет properm.ru. Здание «Дома техники», в котором расположен колледж, находится в списке объектов культурного наследия и является памятником архитектуры. Дом был построен в 1927–1930 годах в стиле популярного тогда конструктивизма.