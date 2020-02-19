В Перми колледж имени Славянова будет отреставрирован за 500 млн рублей
19 февраля, 20:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Власти Пермского края разместили на сайте госзакупок тендер на реставрацию и адаптацию к современным условиям политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова. Победителю будет выделено 531,3 миллиона рублей.
Подрядчик должен будет выполнить работы в течение трех лет, пишет properm.ru. Здание «Дома техники», в котором расположен колледж, находится в списке объектов культурного наследия и является памятником архитектуры. Дом был построен в 1927–1930 годах в стиле популярного тогда конструктивизма.
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