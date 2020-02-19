В Башкирии подвели итоги по реализации нацпроектов в 2019 году
Об этом сообщили на расширенном заседании Президума Правительства РБ.
— Если говорить о реализации национальных проектов, прошлый год в целом для республики можно охарактеризовать вводом значительного количества новых социально-значимых объектов. Это 21 школа, 22 детских сада, 2 детские поликлиники, 33 фельдешрско-акушерских пункта, 5 сельских домов культуры, благоустройство 185 общественных территорий — парки, скверы и места отдыха и многое другое, — отметил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.
По словам чиновника, таких масштабов строительства не было в республике уже много лет, но необходимо усилить исполнительскую дисциплину для достижения целевых показателей.
Кураторы национальных проектов более подробно доложили о результатах проектов, достижении значений доведённых целевых показателей, обозначили планируемые результаты и приоритетные направления деятельности на 2020 год.
По итогам совещания Андрей Назаров дал ряд поручений, среди которых необходимость подготовки дорожных карт по каждому объекту с установлением плановых значений показателя строительной готовности с выходом на стопроцентную готовность объектов к началу декабря, ускорения темпов заключения государственных контрактов, необходимость обеспечения тесного взаимодействия с администрациями муниципальных образований в рамках реализации нацпроектов на территории республики и т. д.