В Башкирии подвели итоги по реализации нацпроектов в 2019 году

— Если говорить о реализации национальных проектов, прошлый год в целом для республики можно охарактеризовать вводом значительного количества новых социально-значимых объектов. Это 21 школа, 22 детских сада, 2 детские поликлиники, 33 фельдешрско-акушерских пункта, 5 сельских домов культуры, благоустройство 185 общественных территорий — парки, скверы и места отдыха и многое другое, — отметил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров.

По словам чиновника, таких масштабов строительства не было в республике уже много лет, но необходимо усилить исполнительскую дисциплину для достижения целевых показателей.

Кураторы национальных проектов более подробно доложили о результатах проектов, достижении значений доведённых целевых показателей, обозначили планируемые результаты и приоритетные направления деятельности на 2020 год.