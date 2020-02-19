У жителей Башкирии после диспансеризации выявили 78 509 случаев заболеваний

— Есть ряд цифр, которые точно говорят, что мы, наверное, на правильном пути, — отметил Радий Хабиров. — Прежде всего то, что мы начали умирать меньше. Мы ещё не получили статистику за весь год, но на данный момент на 2,5 тысячи человек умерло меньше, чем в предыдущий год. Это не только медицина, это и отравления суррогатом, и дорожно-транспортные происшествия, и утопления и прочее. Но очень заметны два показателя — снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологии, это точно. Для нас была болезненная история, связанная с тем, что мы тяжело выруливаем с показателями младенческой смертности. Но я надеюсь, эту задачу мы всё-таки решим.