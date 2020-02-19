У жителей Башкирии после диспансеризации выявили 78 509 случаев заболеваний
Об итогах диспансеризации 2019 года рассказали в минздраве республики.
Как сообщили в ведомстве, первый этап диспансеризации взрослого населения прошли 765 163 человек.
Выявлено 78 509 случаев заболеваний, причем на первом месте, как и прежде, лидируют болезни системы кровообращения, далее – болезни эндокринной системы и болезни системы нервной.
У 18 человек из общего числа нашли туберкулез, у 593 обнаружили злокачественные образования, у 1496 граждан выявили сахарный диабет.
Медики настоятельно рекомендуют регулярно заниматься профилактикой болезней и проходить диспансеризацию для того, чтобы следить за здоровьем и обнаружить болезни на ранних стадиях.
Ранее, напомним, в Уфе подвели итоги работы системы здравоохранения Башкирии за год.
— Есть ряд цифр, которые точно говорят, что мы, наверное, на правильном пути, — отметил Радий Хабиров. — Прежде всего то, что мы начали умирать меньше. Мы ещё не получили статистику за весь год, но на данный момент на 2,5 тысячи человек умерло меньше, чем в предыдущий год. Это не только медицина, это и отравления суррогатом, и дорожно-транспортные происшествия, и утопления и прочее. Но очень заметны два показателя — снижение смертности от болезней системы кровообращения и онкологии, это точно. Для нас была болезненная история, связанная с тем, что мы тяжело выруливаем с показателями младенческой смертности. Но я надеюсь, эту задачу мы всё-таки решим.