«Тренер золотой мечты»: в Уфе может появиться улица в честь Сергея Михалева

Отметим, что ранее болельщики уже обращались с этой просьбой городским и республиканским властям, однако на какой-то момент процедура переименования столкнулась с бюрократией.

На этот раз хоккеисты клуба и неравнодушные воспитанники «юлаевцев» озвучили свое желание главе республики Радию Хабирову. Глава региона идею поддержал, отметив, что «имена таких людей, как Сергей Михалев, должны увековечивать». Он также добавил, что этот вопрос могут рассмотреть уже в ближайшее время на заседании Горсовета Уфы.

Напомним, Сергея Михалева называют «тренером золотой мечты», в свое время он играл за родной «Салават Юлаев» и трижды был его тренером: в 1987-1990 годах, 2005-2009 и 2011. Именно под его руководством в сезоне 2007/2008 клуб стал лучшим в стране и впервые завоевал звание чемпиона России. До сих пор «Салават Юлаев» не может повторить этот успех спустя года.

Жизнь Сергея Михалева оборвалась трагически – 21 апреля 2015 года «золотой тренер» погиб в автокатастрофе. Он возвращался с похорон своей коллеги Валерия Белоусова. Автомобиль столкнулся на встречке с грузовой фурой – Сергей Михалев погиб на месте от полученных ран.