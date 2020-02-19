«Техническая ошибка»: в Уфе молодой семье отказали в выплате 300 тысяч за первенца

Об этой истории уфимка Анастасия Б. поведала в соцсетях накануне, 18 февраля. Ее возмущению не было предела.

Но обо всем по порядку. В 2017 году у Насти родилась дочка — тот самый первенец, за которого государство готово было поощрять молодые семьи денежной суммой в размере 300 тысяч рублей.

В 2018 году молодая семья подала документы для получения данной выплаты за первенца и получила письменное подтверждение от Госкомстроя, что их включили в программу. Обрадованные такой новостью молодые супруги решили приобрести жилье в ипотеку в надежде, что выплата за первенца поможет им справиться с такой финансовой нагрузкой.

Однако на днях, словно гром с ясного неба, пришло письмо от ГКУ «Управление по реализации жилищных программ в РБ» о том, что семье отказано в участии в данной программе.

— Знаете, почему? Потому что мужу исполнилось 36. В администрации дали такой ответ. На момент подачи мы подходили под формат, а вот когда дело дошло до денег — мы постарели. Ну, надо же! Кто бы мог подумать, что цифры с каждым годом увеличиваются! — поделилась наболевшим Анастасия вчера в соцсетях.

Это событие просто выбило семью из колеи. Супруги поначалу сочли происшедшее циничным обманом со стороны государства.

«Вы говорите:

«Рожайте! Мы поможем», Мы рожаем, но попадаем под целый ряд условностей. Да, поможем если… Да, вам положены выплаты, если… Нет, мы не рожаем ради денег. Но покажите мне хоть одну семью, которая будет против поддержки. Мы можем сами заработать, да. Но мы захотели поверить.

И даже получили подтверждение, вовремя подав документы, — так выразила Анастасия свои эмоции на своей странице в соцсети. — А потом дело было затянуто, чтобы побольше людей постарели/купили квартиры побольше/(впишите ещё свою причину). А знаете, что вчера нам сказали в администрации? «Ну что вы спорите?».

Забегая вперед, скажем, что данная история завершилась благополучно, еще раз подтвердив силу обращения через соцсети. Анастасия отметила в своем сообщении и главу РБ Радия Хабирова, и первого вице-премьера Андрея Назарова, и вице-премьеров Ленару Иванову и Фанура Ягафарова. Первой откликнулась Ленара Иванова и в режиме онлайн обратилась к представителю Госстроя Лие Губайдуллиной, которая, как выяснилось, уже взяла ситуацию на контроль.

К вечеру всё прояснилось окончательно.

— Свидетельство на получение 300 тысяч вашей семье выдадут. Специалистам администрации Октябрьского района разъяснили какой документ необходимо предоставить в Управление. Это справка, которая подтверждает нуждаемость на момент заключения ипотечного договора. Исключили семью из программы по возрасту, а в наше управление прислали письмо, что по нуждаемости. Разобрались в ситуации. Теперь все в порядке, — пояснила Лия Губайдуллина.

При этом сама Анастасия признает, что своими силами справиться с ситуацией не смогла, визит в муниципалитет ничего не дал. Если бы не резонансное сообщение, оставленное ею в соцсетях, то вполне возможно, что всё осталось бы на том же уровне. К слову, есть ли еще семьи, с которыми проищошла такая «техническая ошибка», никто поручиться не может

Напомним, тем временем акция «300 тысяч за рождение первого ребенка» вошла в свою завершающую фазу. В ней принимали участие семьи, у которых с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года родился первый ребенок. Полученным сертификатом можно оплатить ипотеку, купить квартиру или использовать его на покупку стройматериалов для строительства дома.

— Желающих принять участие оказалось так много, что выдачу свидетельств пришлось разделить на несколько этапов, — сообщали ранее в Госкомстрое, — На первом этапе — сертификаты получали семьи, вставшие в очередь до 3 сентября 2018 года. На них понадобилось 200 миллионов рублей.

Второй этап касается семей, вставших на учет после 3 сентября 2018. Это еще 1880 семей, Для этого нужно 564 миллиона рублей. Эти деньги предусмотрены в бюджете республики на следующий год.

На то, чтобы использовать сертификат, дается девять месяцев. Вставшим в очередь до 3 сентября нужно обратиться в отдел учета и распределения жилья своей районной администрации.