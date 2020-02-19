«Так меня нигде не встречали!»: Собчак посетила башкирскую деревню Алсу

Напомним, что еще в начале декабря мы писали о том, что известная телеведущая, журналистка Ксения Собчак вместе с певицей Алсу посетили деревню Уяндыково в Илишевском районе Башкирии. Это родина отца певица, крупного предпринимателя Ралифа Сафина, которую Алсу также считает своей несмотря на то, что она родилась в Бугульме.

В интервью Ксении Собчак певица рассказала о своем «родовом гнезде» и устроила ведущей большую прогулку по деревне.

По традиции, знаменитостей встречали звуками курая, башкирскими танцами в национальных костюмах, чак-чаком и кумысом. При этом Ксения Собчак призналась, что ее за всю жизнь никто и никогда так не встречал.

Они также прокатились верхом на лошадях по деревне, чем вызвали непомерный интерес у сельских жителей, то и дело норовивших сфотографировать звезд.

«Едем по башкирской деревне под песни Алсу! Ксюша, ты себе могла такое представить?» - спросила Алсу Ксению Собчак.

Певица также рассказала телеведущей о традициях в семье, секретах красоты, отношении к мужу и отцу, а также назвала три своих любимых башкирских блюда – чак-чак, балиш и учмочмак.