Российский МИД критикует США за расширение антироссийских санкций

В заявлении говорится, что в Вашингтоне только на словах поддерживают свободные торговые отношения в мире. На самом же деле в США уже давно используют санкции, как инструмент недобросовестной конкуренции. Подобное давление только ухудшает отношения между Россией и США.

Также в МИД отметили, что Москва не собирается уступать давлению Вашингтона, который пытается вернуть себе роль мирового гегемона. А односторонние санкции не повлияют на действия России на международной арене.

«Они не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны», – цитирует rns.online заявление МИД.

Напомним, 13 февраля были озвучены новые санкции США в отношении трех российских компаний. Это тульское «Конструкторское бюро приборостроения», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Кумертауское авиационное производственное предприятие». В штатах объяснили введение санкций якобы нарушением этими предприятиями закона США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.