Российский МИД критикует США за расширение антироссийских санкций
Заявление с критикой правительства США за попытки решать экономические вопросы политическими методами опубликовано на сайте МИД России.
В заявлении говорится, что в Вашингтоне только на словах поддерживают свободные торговые отношения в мире. На самом же деле в США уже давно используют санкции, как инструмент недобросовестной конкуренции. Подобное давление только ухудшает отношения между Россией и США.
Также в МИД отметили, что Москва не собирается уступать давлению Вашингтона, который пытается вернуть себе роль мирового гегемона. А односторонние санкции не повлияют на действия России на международной арене.
«Они не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны», – цитирует rns.online заявление МИД.
Напомним, 13 февраля были озвучены новые санкции США в отношении трех российских компаний. Это тульское «Конструкторское бюро приборостроения», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Кумертауское авиационное производственное предприятие». В штатах объяснили введение санкций якобы нарушением этими предприятиями закона США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Также 18 февраля Министерство финансов США внесло в список компаний попавших под санкции одну из дочек «Роснефти» – Rosneft Trading. Кроме этого санкции были введены в отношении ее руководителя Дидье Касимиро, по совместительству являющегося одним из вице-президентов «Роснефти».