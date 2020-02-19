Парламент Башкирии решил разобраться с платежками по «коммуналке»

Депутаты намерены выяснить, как именно начисляются тарифы за услуги ЖКХ жителям республики после многочисленных жалоб граждан на непомерный рост цен услуг за отопление.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, вопрос с начислением «коммуналки» «никуда не денется, он то затухает, то разгорается с новой силой».

«Проблема не вчера появилась. Нам надо работать на предупреждение и понимать, когда за газ, воду и свет могут вырасти платежи и разъяснять все это людям, нам надо мониторить эту ситуацию тщательнее – этим и займется наша рабочая группа», - пояснил Толкачев.