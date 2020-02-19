Не место под крышей: в Уфе растаявший снег повредил пять автомобилей
19 февраля, 14:33ОбществоНадежда ВалитоваФото: ugz_ufa.ru
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В управлении гражданской защиты населения города рассказали об участившихся случаях падения льда и снега с козырьков и крыш домов.
Сюжеты: Фотофакт
Неблагоприятные погодные условия стали причиной множества происшествий на дорогах и тротуарах Уфы. Пробки, ДТП, падения граждан из-за гололеда. Сегодня, 19 февраля, утром произошло сразу пять случаев падения снега и льда с крыш и козырьков домой на автомобили.
В некоторых случаях упавший снег буквально раздавил машины. Водителям рекомендуют не парковать свои автомобили у крыш. По данным синоптиков, снег продолжит таять в ближайшие дни.
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Фото: vk.com
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