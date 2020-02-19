Не место под крышей: в Уфе растаявший снег повредил пять автомобилей

Неблагоприятные погодные условия стали причиной множества происшествий на дорогах и тротуарах Уфы. Пробки, ДТП, падения граждан из-за гололеда. Сегодня, 19 февраля, утром произошло сразу пять случаев падения снега и льда с крыш и козырьков домой на автомобили.