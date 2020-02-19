Минобороны выступит в поддержку ЕР в подготовке к 75-летию ВОВ

В заседании приняли участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сопредседатель оргкомитета Сергей Нарышкин и заместитель секретаря партии Александр Хинштейн. Кроме них, на встрече присутствовали также глава Минтруда Антон Котяков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и другие представители ведомственных структур.

По сообщению сайта ER.ru, Турчак рассказал, что партия уже вплотную занимается вопросами организации помощи участникам и инвалидам ВОВ в регионах РФ. Но в преддверии 75-летия Победы организуют и другие социально значимые акции. Так, 24 апреля текущего года проведут международную акцию «Диктант Победы».

Как отметил Хинштейн, в 2019 году география события расширена - площадки создадут в Британии, Америке, Франции, Германии и других странах. К сегодняшнему дню заявлено примерно 60 мест проведения в 30 странах мира. В 2019 году в проекте участвовали 23 страны. В этом году в организации события будут задействованы Министерство обороны и Росгвардия. Площадки организуют в военных частях как на территории РФ, так и за границей.

Сергей Нарышкин пояснил, что практику сохранения исторической памяти следует развивать по всем регионам страны. Он полагает, что такие акции всероссийского значения, как «Свеча памяти», «Вахта памяти» и проект «Наши герои» способствуют развитию в этом направлении.

При этом заместитель министра обороны Андрей Картаполов сказал, что ведомство готово принять участие во всех акциях, которые организовала фракция «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

В Минсвязи также выразили поддержку предложению партии бесплатно обеспечить сотовыми телефонами и связью каждого участника и инвалида ВОВ.

Также отмечается, что Российские железные дороги обеспечат всех ветеранов ВОВ бесплатным проездом в поездах на территории всей России. Об этом сообщил член Высшего совета «Единой России», гендиректор – председатель правления РЖД Олег Белозеров, выступая на первом заседании партийного оргкомитета «Наша Победа».Он отметил, что такое же право предоставят одному человеку, следующему вместе с ветераном по выбранному маршруту.

«В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях решили ввести бесплатную перевозку ветеранов с одним сопровождающим не только на протяжении этого года, – пояснил Белозеров. – Это решение будет действовать на постоянной основе. То есть, в любое время ветераны с сопровождающими смогут ездить по железной дороге совершенно бесплатно».

Отмечается, что в Башкортостане «Диктант Победы» пройдет на 79 площадках.

По информации Республиканского центра социальной поддержки населения, в Башкирии живет свыше 28 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий лиц. Из них участников войны — 854 человека, тружеников тыла — более 19 тысяч, 296 — инвалидов войны, 100 — блокадников Ленинграда, 101 — бывших несовершеннолетних узников концлагерей, более 8 тысяч — членов семей погибших ветеранов войны.

В Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне работу в рамках партийного проекта «Историческая память» «Единой России» организовали по всему региону. Привлечены как члены партии, так и сторонники, волонтеры, ветеранские и молодежные общественные организации, депутаты всех уровней. Как отметил координатор партпроекта в РБ Эдуард Саитбаталов, проект распространяется на сферы образования, культуры, молодежной политики, соцзащиты граждан и средств массовой информации.

«Вместе с молодогвардейцами в рамках партпроекта осуществляется мониторинг состояния мемориалов и памятников, которые посвящены событиям войны. В республике есть более двух тысяч таких объектов. Более 50% из них требуется ремонт. В рамках «Реальных дел» планируется их обновление в 2020 году», - рассказал Эдуард Саитбаталов.