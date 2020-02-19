Мгновенно и вдвое дешевле: как «Почта России» оцифровала заказные письма

Особенно ясно это понимают в «Почте России», чья деятельность традиционно направлена на доставку классической почты, пишет mk.ru. Одними из последних отправителей бумаги остаются органы власти и бизнес. Для них важны формальности: нужно подтвердить факт отправки документа, иметь опись вложения и уведомление о вручении письма адресату. Но получателю таких писем – извещений, штрафов, судебных повесток – важнее скорость и комфорт.

Поэтому «Почта России» предлагает совместить удобство современных технологий и строгие требования к официальной переписке. Сегодня любой человек и любая организация могут отправлять письма в электронной форме через почтовую информационную систему – https://zakaznoe.pochta.ru/.

Как это работает

Отправитель загружает в почтовую систему свое письмо в электронной форме. Если получатель согласен на электронную доставку писем (такую настройку можно включить на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Почты России»), письмо придет ему в Личный кабинет. Из своего аккаунта получатель сможет не только увидеть и оплатить штраф, но – при желании – оспорить его, направив ответное письмо.

Если же согласия на официальную электронную переписку нет, то «Почта России» самостоятельно распечатает, упакует и доставит письмо на бумаге. Доставка получателю гарантирована в любом случае. Информация о ходе пересылки письма и электронное уведомление о его вручении уже входят в стоимость – оплачивать их отдельно не придется.

«На юридический статус письма форма доставки не влияет: электронная почтовая система работает на основании законодательных актов, специально регулирующих такую почтовую услугу. Это также дает преимущество перед e-mail. Ведь для его использования в бизнесе нужно предварительно условиться об этом с партнерами. А электронные заказные письма «Почты России» можно направлять сразу: они всегда юридически значимы. Поскольку содержание письма фиксируется и надежно сохраняется, на него можно ссылаться в деловых и судебных спорах», – поясняет Аркадий Кремнев, директор по коммерческим операциям Блока почтового бизнеса и социальных услуг АО «Почта России».

Будущее почты

Простота, скорость и дешевизна новой цифровой услуги «Почты России» быстро привлекли внимание клиентов: из 450 млн заказных писем, доставленных в 2019 году, 74 млн (более 16%) были электронными. К 2024 году «Почта России» переведет в цифровой формат каждое второе заказное письмо.

Сейчас в электронном виде можно получать заказные письма о штрафах ГИБДД и возбуждении исполнительного производства в целом ряде регионов, перечисленных на сайте «Почты России», судебные повестки от московских мировых судей, постановления о нарушениях в системе «Платон» по всей стране, уведомления из ПФР и Департамента городского имущества Москвы, а также постановления административных комиссий Казани. Этот список расширяется по мере развития самой услуги.