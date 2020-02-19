«Мама тяжело больна»: в Уфе родные просят помощи в поиске 32-летнего Дмитрия Родикова
19 февраля, 14:42ОбществоНадежда ВалитоваФото: vk.com
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Молодой человек перестал выходить на связь со своей семьей несколько месяцев назад.
Об этом Медиакорсети сообщила сестра Дмитрия Ирина. Пока поиски Дмитрия, несмотря на усилия полицейских, так ни к чему и не привели. При каких обстоятельствах пропал молодой человек, не сообщается. Но известно, что он может находиться в любом регионе страны.
«Пожалуйста, помогите найти брата Родикова Дмитрия Вячеславовича. Ему нужно передать срочную информацию о тяжелом состоянии его мамы. Пусть свяжется с родными. Если кто-то его видел, пусть напишет нам или позвонит», - сообщает Ирина.
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Контактный телефон: 8 912 846 17 92.
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