«Мама тяжело больна»: в Уфе родные просят помощи в поиске 32-летнего Дмитрия Родикова

Об этом Медиакорсети сообщила сестра Дмитрия Ирина. Пока поиски Дмитрия, несмотря на усилия полицейских, так ни к чему и не привели. При каких обстоятельствах пропал молодой человек, не сообщается. Но известно, что он может находиться в любом регионе страны.