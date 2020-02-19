Леонид Якубович раскрыл размер своей пенсии

Его интервью с ответом на этот вопрос было опубликовано 18 февраля, сообщает газета «Известия» .

Якубович отметил, что его пенсия составляет 23 тысячи рублей. Он подчеркнул, что не тратит эти средства, потому что продолжает работать.

Кроме этого, артист рассказал, что не понимает механизм работы российского Пенсионного фонда. Его трудовой стаж начался в 1961 году. Все эти годы он исправно отчислял взносы на пенсию. «Ну и куда делись мои деньги?», посетовал Якубович.