Китайцам временно запрещен въезд в Российскую Федерацию

С заявлением о временном запрещении въезда гражданам Китая выступил оперативный штаб по профилактике завоза и распространения коронавируса в Российской Федерацией.

Кроме этого приостанавливается оформление приглашений на въезд для граждан КНР и выдача этих приглашений, а также прием документов для их оформления, сообщает rns.online.