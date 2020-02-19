Китайцам временно запрещен въезд в Российскую Федерацию

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С 20 февраля Россия временно прекращает принимать туристов из Китая, а также лиц, приезжающих оттуда для работы и учебы.
С заявлением о временном запрещении въезда гражданам Китая выступил оперативный штаб по профилактике завоза и распространения коронавируса в Российской Федерацией.
Кроме этого приостанавливается оформление приглашений на въезд для граждан КНР и выдача этих приглашений, а также прием документов для их оформления, сообщает rns.online.
Напомним, вспышка коронавируса, получившего название Covid-19, началась в конце декабря прошлого года, в городе Ухань. В настоящее время число заразившихся превысило 72 000 человек. Число умерших уже приблизилось к 2000.
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