Глава следкома рассказал подробнее о поисках Артема Мазова с детьми из Башкирии

Сегодня, 19 февраля, руководитель регионального следственного управления следкома Денис Чернятьев на брифинге для журналистов рассказал о самом сложном поисковом деле за последнее время – поисках уфимца Артема Мазова и двух его сыновей – восьмилетнего Ильи и пятилетнего Славы.

Напомним, они пропали 26 октября прошлого года после ссоры Артема с женой. За помощь в поисках объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

По словам Дениса Чернятьева, поиски Мазовых являются на сегодняшний день единственным в Башкирии делом об исчезновении детей, когда не удалось их найти.

- Никакой определенной информации пока нет, продолжается поиск, отрабатываются разные версии, - пояснил глава регионального управления следкома. – Расследование уголовного дела по акту исчезновения Мазовых продолжается.