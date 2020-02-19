«Для меня это не музыка»: Алсу рассказала Собчак о своем отношении к уфимскому рэпу
В сети вышло скандальное интервью певицы для шоу «Осторожно, Собчак!».
Когда разговор зашел и об Уфе, в которой часто бывала и до сих пор бывает певица, Алсу призналась, что с уважением относится к творчеству Земфиры и Юрия Шевчука, выходцев из Уфы, но ничего не знает о том, что Уфа, по словам Ксении Собчак, «уже давно перестала быть рок-столицей, а гордо носит название столицы русского рэпа».
«Фейс (Face), Бульвар Депо (Boulevard Depo), Томас Мраз (Thomas Mraz) – все из Уфы! Уфа - столица рэпа сегодня! Ты не слушаешь рэп?» - спросила Ксения Собчак Алсу.
Та ответила, что не знает ничего о них, а когда ведущая поставила композицию «5 минут назад» рэпера Фараона и Бульвар Депо, заявила, что вообще не считает это музыкой.
«А ты бы хотела, чтобы твой сын слушал такое? Я – нет» - ответила Алсу.
Напомним, что в этом эфире певица впервые прокомментировала крупный медийный скандал со своей дочерью. Алсу призналась, что покупала голоса для Микеллы на шоу «Голос. Дети» на Первом канале.
По словам Алсу, на шоу произошло «то, к чему никто не был готов»:
— Все сошлись на том, что сама система голосования — как об этом заявил и Первый канал — была несовершенной. И так получается, что все мы стали заложниками этой ситуации.
Также добавим, что в интервью Ксении Собчак певица показала свое «родовое гнездо» в Илишевском районе Башкирии устроила ведущей большую прогулку по деревне, а также научила ее татарской ругательной частушке.
По традиции, знаменитостей встречали звуками курая, башкирскими танцами в национальных костюмах, чак-чаком и кумысом. При этом Ксения Собчак призналась, что ее за всю жизнь никто и никогда так не встречал.
Они также прокатились верхом на лошадях по деревне, чем вызвали непомерный интерес у сельских жителей, то и дело норовивших сфотографировать звезд. Певица также рассказала телеведущей о традициях в семье, секретах красоты, отношении к мужу и отцу, а также назвала три своих любимых башкирских блюда — чак-чак, балиш и учмочмак.