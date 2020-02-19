«Для меня это не музыка»: Алсу рассказала Собчак о своем отношении к уфимскому рэпу

Когда разговор зашел и об Уфе, в которой часто бывала и до сих пор бывает певица, Алсу призналась, что с уважением относится к творчеству Земфиры и Юрия Шевчука, выходцев из Уфы, но ничего не знает о том, что Уфа, по словам Ксении Собчак, «уже давно перестала быть рок-столицей, а гордо носит название столицы русского рэпа».

«Фейс (Face), Бульвар Депо (Boulevard Depo), Томас Мраз (Thomas Mraz) – все из Уфы! Уфа - столица рэпа сегодня! Ты не слушаешь рэп?» - спросила Ксения Собчак Алсу.

Та ответила, что не знает ничего о них, а когда ведущая поставила композицию «5 минут назад» рэпера Фараона и Бульвар Депо, заявила, что вообще не считает это музыкой.

«А ты бы хотела, чтобы твой сын слушал такое? Я – нет» - ответила Алсу.

Напомним, что в этом эфире певица впервые прокомментировала крупный медийный скандал со своей дочерью. Алсу призналась, что покупала голоса для Микеллы на шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

По словам Алсу, на шоу произошло «то, к чему никто не был готов»:

— Все сошлись на том, что сама система голосования — как об этом заявил и Первый канал — была несовершенной. И так получается, что все мы стали заложниками этой ситуации.

По традиции, знаменитостей встречали звуками курая, башкирскими танцами в национальных костюмах, чак-чаком и кумысом. При этом Ксения Собчак призналась, что ее за всю жизнь никто и никогда так не встречал.