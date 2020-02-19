Депутаты Башкирии решили снизить детскую преступность новым комендантским часом
19 февраля, 10:20ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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В Башкирии решили продлить комендантский час.
Соответствующую инициативу рассмотрят депутаты Госсобрания республики на очередном заседании 27 февраля. Напомним, что сейчас, в зимнее время, детям нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых в период с 22.00 до 06.00. Летом – в период с 24.00 до 06.00. В противном случае родителям грозит штраф.
Депутаты же планируют сократить комендантский час и запретить детям гулять с 23.00 до 06.00 в летнее время. Если поправки будут приняты, их введут уже с 1 мая по 30 сентября.
Парламентарии убеждены, что это только сократит рост подростковой преступности в регионе.
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