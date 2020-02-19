«Да, я покупала голоса»: Алсу прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, на шоу произошло «то, к чему никто не был готов»:

— Все сошлись на том, что сама система голосования — как об этом заявил и Первый канал — была несовершенной. И так получается, что все мы стали заложниками этой ситуации.

В частности, певица отметила, что по правилам шоу каждый человек может проголосовать до 20 раз, то есть человек голосует «на пределе своих возможностей и, если углубляться в эту тему, это несправедливо». Алсу подчеркнула, что «наверное, это хорошо, что этот метод признали неэтичным и организаторы изменили правила».

— Эта ситуация начала выходить из-под контроля после того, как объявили о том, что разрыв между Микеллой и следующим конкурсантом — аномальный. И я не поленилась — и моя семья не поленилась — мы начали просто поднимать всю эту информацию, статистику предыдущих сезонов. И увидели то, что эти 28,5%, которые разделяли Микеллу от следующего конкурсанта, — далеко не самый большой разрыв, и есть куда более аномальные, но только почему-то победа дочери Алсу вызвала какие-то подозрения. В третьем сезоне был разрыв, когда выступал Данил Плужников — и я помню, как три года назад тоже был скандал, были хейтеры, которые писали, что это нечестно, несправедливо, что за него проголосовали только из-за того, что он инвалид, у него ограниченные возможности.

При этом певица призналась, что покупала голоса, но в пределах допустимого:

— Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того, в рамках этого так называемого голосования — на самом деле был аукцион: все участники всех сезонов покупали свои голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое смс стоит денег, и об этом постоянно говорил Нагиев.

Я лично купила 40 смс — у меня два телефона, и я строчила в паузах между съемками. Кто-то мог себе позволить одну смс, кто-то — 20, кто-то — 40. Мы попросили всех наших друзей и родственников.

На вопрос Ксении Собчак о том, отправила бы она Микеллу на «Голос», зная, что все прозойдет таким образом, певица ответила отрицательно:

— Да, я бы ее никуда не отправила. Выигрывать мы не собирались. Ну вот так вот получилось, — сказала Алсу.

Напомним, дочь Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, стала победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети», за нее проголосовало свыше 50% телезрителей. Этим результатом остались недовольны многие известные артисты, заявившие, что итоги зрительского голосования аномально высокие. После этого руководители Первого канала решили провести технический аудит, чтобы развеять все слухи и сомнения. Согласно информации официального отчета, при голосовании не было DDoS или других хакерских атак.

Также добавим, что в интервью Ксении Собчак певица показала свое «родовое гнездо» в Илишевском районе Башкирии устроила ведущей большую прогулку по деревне.

По традиции, знаменитостей встречали звуками курая, башкирскими танцами в национальных костюмах, чак-чаком и кумысом. При этом Ксения Собчак призналась, что ее за всю жизнь никто и никогда так не встречал.