В Уфе чиновница не смогла объяснить свои доходы: у ее мужа изъяли Audi за 4,5 млн
19 февраля, 08:58ОбществоНадежда ВалитоваФото: auto.ru
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По решению прокурора Калининского района Уфы у супруга чиновницы изъяли дорогостоящую иномарку.
Как сообщили в ведомстве, ведущий специалист отдела опеки и попечительства Калининского района Уфы Екатерина Валеева не смогла объяснить свои доходы. Выяснилось, что Валеева с супругом за последние три года приобрели квартиру в строящемся доме, а также купили Audi Q7 и Mazda СХ-5, общая стоимость которых превышает более 9 млн рублей.
Только официально за указанный период пара заработала около 4,7 млн рублей – при этом траты чиновницы не соответствуют ее доходам. На это обратила внимание прокуратура. После проверки по решению прокурора у мужа Екатерины Валеевой изъяли автомобиль.
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