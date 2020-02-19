В Уфе чиновница не смогла объяснить свои доходы: у ее мужа изъяли Audi за 4,5 млн

Как сообщили в ведомстве, ведущий специалист отдела опеки и попечительства Калининского района Уфы Екатерина Валеева не смогла объяснить свои доходы. Выяснилось, что Валеева с супругом за последние три года приобрели квартиру в строящемся доме, а также купили Audi Q7 и Mazda СХ-5, общая стоимость которых превышает более 9 млн рублей.