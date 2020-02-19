«Буду пропагандировать ЗОЖ тут»: самый сильный человек России решил переехать в Уфу
19 февраля, 15:46ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Эльбрус Нигматуллин сообщил о своем переезде в республику со всей семьей на своей странице в Facebook.
По его словам, Башкортостан для него всегда был вторым домом. Здесь он намерен продолжить свою спортивную деятельность и работу по пропаганде здорового образа жизни.
«Здесь я смогу эффективно создавать спортивные и социальные проекты. А также пропагандировать ЗОЖ на благо республики», - написал Эльбрус Нигматуллин.
45-летний Эльбрус Нигматуллин - мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года, четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек России». Установил несколько рекордов, занесённых в Книгу рекордов Гиннеса. Родился в многодетной семье в Аргаяшском районе Челябинской области.
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