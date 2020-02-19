«Буду пропагандировать ЗОЖ тут»: самый сильный человек России решил переехать в Уфу

По его словам, Башкортостан для него всегда был вторым домом. Здесь он намерен продолжить свою спортивную деятельность и работу по пропаганде здорового образа жизни.

«Здесь я смогу эффективно создавать спортивные и социальные проекты. А также пропагандировать ЗОЖ на благо республики», - написал Эльбрус Нигматуллин.