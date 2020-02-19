«Какая-то фигня!»: Алсу в Башкирии научила Ксению Собчак татарским частушкам

В рамках интервью певица и телеведущая посетили «родовое гнездо» артистки в селе Уяндыково в Илишевском районе Башкирии, прокатились верхом на лошадях по улицам села, станцевали башкирские народные танцы и отведали чак-чака.

Алсу в слезах призналась, что она покупала голоса для своей дочери Микеллы в шоу «Голос.Дети» на Первом канале, а также рассказала о своих отношениях с мужем и отцом и назвала свои любимые башкирские блюда.

Когда разговор зашел о национальных особенностях, Алсу научила ведущую шуточной частушке: «Мин сине яратам, кеже бугы ашатам!», что в переводе значит «Я тебя люблю, козьими шариками накормлю!».