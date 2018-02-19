В Якутии учитель избил на уроке ученика
Сегодня, 18:19Общество
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В одной из школ республики Саха (Якутия) учитель физкультуры избил на уроке 14-летнего школьника.
Во время урока между учителем и учеником возник конфликт, в результате которого педагог ударил школьника по голове, после чего затащил несовершеннолетнего в раздевалку, где несколько раз ударил по разным частям тела. Об этом 19 февраля пишет газета «Известия».
Родители потерпевшего обратились в полицию, сотрудники которой завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ученика педагогом.
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