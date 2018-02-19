В Стерлитамаке экологи зафиксировали превышение вредных веществ воздухе

С 12 по 18 февраля на территории города действовал режим НМУ №1.

Как сообщают в пресс-службе минэкологии, режим ограничивал работу промышленных предприятий города. Превышение 1,2-1,3 ПДКУ загрязняющих веществ в воздухе было зафиксировано 17 февраля. На основании анализов в реке Белая ниже Стерлитамака зафиксировано превышение по хлоридам и азоту аммонийному.

Напомним, ранее в минэкологии рассказали о жалобах на едкий запах жителей города нескольких деревень в Зауралье. Жители села Юлдыбаево Зилаирского района обратились в Сибайский территориальный комитет. Государственные инспекторы выехали на место и провели осмотр установки по углежжению. После проверки выяснилось, что собственник предоставил установку одному из крупных предприятий в Зауралье для сушки отходов производства, шлама. Эксперты отнесли шлам ко второму уровню опасности.